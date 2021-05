Napoli, De Laurentiis jr scatena i social: “L’onestà ripaga”

Post su Instagram di Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, dopo la vittoria odierna contro la Fiorentina

Il Napoli batte la Fiorentina e si riprende la sua posizione in zona Champions League. Gli azzurri oggi hanno conquistato i tre punti grazie al due a zero in terra toscana, arrivato al termine di una sfida molto combattuta e dai nervi tesi. Dopo la partita, il vicepresidente azzurro, Edoardo De Laurentiis, ha fatto scatenare i commenti sui social con un post criptico su Instagram: “L’onestà ripaga sempre… forza Napoli”. In tanti hanno dunque riposto chiamando in causa anche le recenti polemiche arbitrali.

La sfida a distanza con la Juventus si chiuderà la prossima settimana. Intanto, anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto trapelare il suo stato d’animo con un tweet: “Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre”.