Fiorentina-Napoli, scintille tra Gattuso e Iachini | “Pensa alla tua panchina”

Nel corso di Fiorentina-Napoli nervi tesi tra Gattuso e Beppe Iachini, il tecnico calabrese: “Pensa alla tua panchina che io penso alla mia”

Nonostante la Fiorentina non abbia più nulla da chiedere dal campionato in corso, ha onorato la sfida contro il Napoli mettendoci grande ardore. La voglia dei viola e la tensione degli azzurri per la lotta Champions League ha prodotto momenti di tensione nel corso del match. In particolare, nel secondo tempo e con il risultato sul 2-0 dopo i gol di Insigne e Zielinski, si sono scaldate le due panchine. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nervi tesi tra la panchina della Fiorentina e quella del Napoli, con Gattuso e Iachini che si sono scambiati delle battute al vetriolo. Il tecnico calabrese, che nella prossima stagione potrebbe allenare proprio la Viola, avrebbe detto al collega: “Tu pensa alla tua panchina che io penso alla mia”. Le scintille fra i due, però, non sono sfociate in un incendio e gli animi si sono rasserenati.