Calciomercato Milan, la scelta di Calhanoglu | Decisione definitiva

Calciomercato Milan, ecco la decisione di Calhanoglu sul suo futuro: per il turco può cambiare tutto









Oggi il Milan può blindare aritmeticamente l’obiettivo Champions. Con tre punti nel posticipo di questa sera contro il Cagliari, i rossoneri saranno certi di un piazzamento tra le prime quattro e dunque del ritorno nell’Europa che conta dopo l’ultima qualificazione centrata nel lontano 2013. Un traguardo importante, con l’ambizione di confermarsi nella prossima stagione ad alti livelli e mettere le basi per una squadra sempre più competitiva. E’ già tempo di mercato, con le questioni contrattuali che continuano a tenere banco, tra cui quella relativa ad Hakan Calhanoglu, in scadenza e che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Da Donnarumma a Calhanoglu: il punto sui rinnovi

Calciomercato Milan, Juventus favorita per Calhanoglu: ecco il motivo

Il turco, stando a ‘todofichajes.com’, si starebbe avvicinando sempre più alla Juventus. Secondo il portale spagnolo infatti in caso di mancato rinnovo la sua preferenza andrebbe ai bianconeri, volendo lui rimanere in Serie A nel prosieguo della sua carriera. La pista Psg, altra squadra a lui interessata, verrebbe in secondo piano. Dunque, per il Diavolo potrebbe concretizzarsi una tripla beffa: quella dell’addio di un giocatore importante, a parametro zero e che andrebbe a rinforzare una diretta concorrente.