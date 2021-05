Zlatan Ibrahimovic ha svolto gli ultimi controlli in seguito all’ultimo infortunio rimediato contro la Juventus: i tempi di recupero

Il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Cagliari. Un incontro fondamentale in ottica corsa Champions League, con i rossoneri più che in fiducia visti i precedenti risultati. Arrivano, però, notizie non positive riguardo all’infortunio di Zlatan Ibrahimovic rimediato contro la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo svedese, stando a quanto riferisce ‘Sky’, ha svolto gli ultimi controlli questa mattina. Si esclude un problema al crociato. Sarebbero interessati solo problemi alla cartilagine risolvibili in tre settimane. Confermata, quindi, l’assenza del campione di Malmoe contro il Cagliari e non ci sarà neanche bell’ultimo scontro con l’Atalanta. Dovrebbe, invece, riuscire a partecipare all’Europeo con la Svezia. Dal club, al momento, non sono ancora giunte notizie ufficiali.

Emanuele Tavano