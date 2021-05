Juventus-Inter, c’è anche Zhang | Il gesto con Agnelli

Presente anche il numero uno dell’Inter, Steven Zhang, all’Allianz Stadium per il match contro la Juventus

C’è anche Steven Zhang all’Allianz Stadium a seguire la sua Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus. Il presidente nerazzurro ha raggiunto la squadra quest’oggi per vederla dal vivo nel match contro i grandi rivali, con la situazione stipendi che rimane comunque delicata in casa interista dopo il no al taglio delle due mensilità proposto dalla proprietà ai giocatori.

A bordocampo come di consueto è presente invece la dirigenza della Juventus per seguire il riscaldamento degli uomini di Pirlo, compreso il presidente Andrea Agnelli. Nessun incrocio finora gli ex Conte e Marotta, non presenti sul terreno di gioco per seguire il warm-up dei campioni d’Italia. Zhang invece ha seguito il riscaldamento di Lukaku e compagni dalla panchina, prima del saluto e dell’abbraccio con il numero uno bianconero Agnelli. I due insieme si sono poi spostati verso la tribuna d’onore dello ‘Stadium’.