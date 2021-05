Juventus-Inter, Ronaldo sostituito | La reazione del portoghese fa discutere

Juventus-Inter con Ronaldo in gol e poi sostituito nel secondo tempo: la reazione del portoghese dopo il cambio

La Juventus vince contro l’Inter e resta nella corsa Champions. I bianconeri hanno trovato il gol del vantaggio con Ronaldo (ribattuta su rigore parato) poi con Cuadrado nel finale del primo tempo hanno calato il bis con la rete di Cuadrado ad ‘annullare’ il pareggio di Lukaku su rigore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella ripresa l’espulsione di Bentancur e poco dopo la sostituzione di Ronaldo per far entrare in campo Morata. Il portoghese è uscito dal campo dando il cinque a Pirlo poi però non è rimasto a guardare il resto della partita a bordo campo. CR7 è rimasto qualche minuto in piedi davanti al tunnel quindi ha fatto rientro negli spogliatoi perdendosi i concitati minuti finali con le reti di Lukaku e Cuadrado.