Molto discusso il secondo giallo dato a Bentancur: spunta il gesto dell’arbitro Calvarese dopo l’espulsione del centrocampista

Direzione di gara contestata quella di Calvarese in Juventus-Inter. Nel secondo tempo molto discussa l'espulsione di Bentancur e in particolare la seconda ammonizione del centrocampista bianconera, arrivata dopo quello che è apparso come un semplice fallo di gioco su Lukaku.

Il giallo è stato contestato dalla Juventus e lo stesso arbitro ha rivolto il gesto del tre a Bentancur per rispondere alle proteste dell’uruguaiano. Un gesto che potrebbe avere una duplice interpretazione: il 3 poteva essere riferito ai falli fatti dal calciatore oppure a qualcosa che gli ha detto tre volte.