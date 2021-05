Le dichiarazioni di Stellini, vice-allenatore dell’Inter, in conferenza stampa al termine del match perso contro la Juventus

Non c’è Antonio Conte in conferenza stampa dopo il rocambolesco ko dell’Inter contro la Juventus. A rispondere alle domande dei giornalisti è il secondo dell’ex Ct della Nazionale, Cristian Stellini: “Ci è mancata la stoccata finale, non siamo stati capaci di concretizzare le occasioni. La Juve è un’ottima squadra e in inferiorità numerica si è rintanata in difesa: non era facile. Siamo contenti della prestazione, anche se forse potevamo fare di più. Siamo venuti qui per portare a casa i tre punti e per dimostrare ancora una volta di essere meritatamente in testa alla classifica”.

Stellini risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercatoi.it sulla direzione di Calvarese: “Non so se Conte sia arrabbiato o meno per la direzione arbitrale o per la partita. A noi interessava di più la prestazione dei nostri giocatori. Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, le immagini parlano da sole. Tutti hanno visto quello che è accaduto sul campo”.