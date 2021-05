Stellini, vice di Conte, ha parlato di quanto accaduto in Juventus-Inter: “Episodi talmente chiari che è inutile commentarli”

L’Inter campione d’Italia non è riuscita ad uscire con qualche punto dall’Allianz Stadium. Torino, ancora una volta, non ha sorriso ad Antonio Conte. Al termine della gara Stellini, vice del tecnico salentino, ha commentato la vittoria della Juventus ai microfoni di ‘Sky’. Oltre alle domande sul futuro di Conte e di Lautaro, Stellini ha commentato la serata horror di Calvarese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

ARBITRAGGIO -“Gli episodi sono talmente chiari, talmente evidenti che è inutile anche commentarli. A noi rimane la gioia di aver vinto uno scudetto e siamo contenti della prestazione dei nostri giocatori. Gli episodi si commentano da soli, sono tanti e soffermarsi su uno soltanto sarebbe riduttivo. Noi volevamo solo venire qui e dimostrare di essere i più forti”

FUTURO -“I margini di miglioramento ci sono sempre e vanno ricercati ovunque. L’anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League e secondi in campionato, quest’anno abbiamo vinto lo scudetto e l’anno prossimo dovremo cercare di migliorare i nostri risultati a livello europeo. Per fare questo dobbiamo alzare il nostro livello, specialmente a livello offensivo. Abbiamo ancora margini di miglioramento a livello qualitativo per fare più gol e l’esperienza aiuta molto in questo”

CONTE – “Conte è sereno. Ci godiamo a pieno il momento che stiamo vivendo, abbiamo dimostrato di essere stati la squadra più forte e quindi lo stiamo vivendo con grande serenità”

LAUTARO -“È un attaccante che ricorda Aguero, ha tantissimi margini di miglioramento. È uno che si dedica molto anche al lavoro sporco per aiutare la squadra, difficile per un attaccante con le sue caratteristiche. Per quando riguarda le voci sul suo conto, se dovessimo ascoltarle tutte ci dovremmo mettere il ghiaccio in testa”