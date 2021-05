Juventus-Inter, conferenza Pirlo: “CR7 contento dopo il cambio”. Poi boccia Calvarese

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro l’Inter

Andrea Pirlo tira un sospiro di sollievo dopo la fondamentale vittoria contro l’Inter, che tiene in vita le speranze Champions della Juventus. L’analisi in conferenza stampa del tecnico bianconero al termine del Derby d’Italia vinto contro la squadra di Conte: “E’ stata una partita da Juve, purtroppo non è successo tante volte in questa stagione. Era fondamentale vincere per continuare la rincorsa, c’è ancora una speranza per la Champions. Adesso ce la giocheremo a Bologna per conquistare altri tre punti. Dopo il rosso a Bentancur è stata una partita diversa, ma grazie al sacrificio di tutti siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Cuadrado e Rabiot? Tutti hanno fatto una grande gara. Quando giochiamo con questo fuoco dentro, è difficile batterci. Questo risultato ci dà anche grande spinta ed energie per la finale contro l’Atalanta”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Pirlo: “E’ mancato spesso il fuoco. Ecco come ha reagito Ronaldo”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Pirlo risponde poi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’arbitraggio di Calvarese e sulla reazione di Ronaldo dopo la sostituzione: “E’ una delle poche volte che Cristiano era contento di uscire (ride, ndr). Sarebbe rimasto in campo mezz’ora in più a rincorrere gli avversari, senza avere occasioni per fare gol. Era tranquillo negli spogliatoio a fine partita, soddisfatto e sorridente. Calvarese? L’espulsione di Bentancur ha condizionato la partita, era sicuramente da rivedere. Da quel momento ci sono state tante circostanze riviste con il VAR. Non mi è piaciuto come ha interpretato la partita”.