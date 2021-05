Le parole di Andrea Pirlo al termine di Juventus-Inter, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

La Juventus di Andrea Pirlo batte l’Inter e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico dei bianconeri ha parlato al termine del match di Torino: “Per noi era importante vincere per avere una speranza – ammette ai microfoni di Sky Sport -. Ce l’abbiamo fatta nonostante qualche difficoltà. Ronaldo? Era contento di uscire, forse è stata la prima volta… avrebbe corso a vuoto (sorride, ndr.)”.

FINALE COPPA ITALIA – “Cambia il futuro? Non ho avuto ancora tempo per pensarsi, ero concentrato sull’Inter. Bisogna recuperare che oggi abbiamo speso tanto, poi si parlerà dell’estero”.

POCA FAME – “Avessimo avuto sempre questa voglia, non staremmo a parlare di lotta al quarto posto. Siamo mancati in tanti appuntamenti, soprattutto con squadre abbordabili. E’ mancato spesso il fuoco e la fame, è normale che dopo 9 scudetti un po’ la fiammella si sia spenta. Non ci siamo riusciti a riaccenderla per colpa mia e per colpa di tutti. Stasera abbiamo dimostrato che avremmo potuto lottare fino alla fine”.

GRUPPO COMPETITIVO – “Il gruppo è sano ed ha ancora tanto da dare. Quando metti dentro nuovi giocatori un po’ di adattamento va fatto. L’organico è buono ma si può sempre migliorare. C’è da lavorare tanto ma sono felice del gruppo che sto allenando”.

NIENTE PASILLO – “In nove anni nessuno ci ha fatto il ‘pasillo’. La società ha fatto i complimenti all’Inter ed è abbastanza. Non è una questione politica. Quando c’è una cosa da fare la si fa, ma non è un obbligo e in nove anni non si era mai fatto. Milan o Napoli nel mirino? Speriamo in qualche passo falso delle altri”.