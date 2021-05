C’è fermento in ottica calciomercato Inter in uscita. Marotta al lavoro per cedere un giocatore bocciato da Conte

La difficile situazione finanziaria che sta attraversando il gruppo Suning comporta la necessità per l’Inter di fare operazioni in uscita per fare cassa. Prima di sacrificare qualche big, gli uomini mercato nerazzurro tenteranno di racimolare un tesoretto con le cessioni dei giocatori in esubero. A tal proposito, sulla lista dei bocciati di Antonio Conte, figura il nome di Valentino Lazaro. Arrivato nell’estate del 2019 dall’Hertha Berlino, il laterale destro austriaco classe 1996 è stato ceduto una prima volta in prestito al Newcastle e poi la scorsa estate al Borussia Monchengladbach. I tedeschi, tuttavia, non lo riscatteranno e quindi dal prossimo 1 luglio tornerà ad essere un calciatore dell’Inter. Nessuna seconda chance però per lui: stando a quanto riportato da ‘interlive.it’, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per un trasferimento lampo a titolo definitivo in Premier League o in Bundesliga. Dalla sua partenza, il club di Viale della Liberazione intende incassare 13 milioni di euro.