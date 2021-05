David Luiz lascerà l’Arsenal in estate: il centrale brasiliano pronto a cambiare aria, su di lui ci sarebbe la Lazio

In scadenza di contratto a giugno, David Luiz potrebbe terminare tra un mese la sua avventura con la maglia dell’Arsenal. Il difensore centrale brasiliano, che lo scorso aprile ha compiuto 34 anni, sembra essere sempre più vicino all’addio. Conferme arrivano anche dall’Inghilterra, con un prolungamento contrattuale che non avverrà. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Lazio, occasione David Luiz

Come riferisce ‘The Athletic’, l’Arsenal non ha formulato alcuna proposta di prolungamento al difensore centrale brasiliano che avrebbe già comunicato alla dirigenza il proprio addio. Un rinnovo destinato dunque a non concretizzarsi, con il difensore classe 1987 che potrebbe rappresentare una interessante occasione a costo zero per diverse squadre. Tra queste anche la Lazio. I biancocelesti, sottolineano Oltremanica, sarebbero tra le compagini più interessate al giocatore. Attenzione però alla concorrenza e soprattutto alle volontà del difensore. In passato infatti David Luiz ha più volte sottolineato come gli sarebbe piaciuto tornare al Benfica prima di concludere la propria carriera: ecco perché anche l’ipotesi lusitana non è da eslcudere.