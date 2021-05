Raphael Varane è pronto a dire addio in estate al Real Madrid. Il difensore francese piace alla Juventus ma la pista inglese sembra oggi quella più percorribile: servono circa 70 milioni di euro

L’avventura di Raphael Varane sembra davvero giunta ai titoli di coda. Il difensore francese classe 1993 ha un contratto con i blancos in scadenza il 30 giugno 2022. Un contratto che il giocatore non pare intenzionato a prolungare. In questi giorni sono state tante le squadre accostate a Varane: l’interesse della Juventus è noto ormai da tempo ma appare evidente, che senza la qualificazione in Champions League, l’approdo del francese a Torino sarebbe praticamente impossibile.

Sul giocatore ci sono anche Psg e Liverpool ma la squadra che starebbe muovendo passi importanti è il Manchester United. Conferme arrivano dal ‘Manchester Evening News’, i Red Devils sarebbero intenzionati a far spazio, con delle cessioni, al colpo Varane ma sono pronti anche a prelevarlo a zero fra poco più di un anno. Difficile che ciò, però, avvenga, con Florentino Perez che cercherà di vendere il francese in estate a circa 70 milioni di euro.