Calciomercato | Svolta Messi: cerca casa a Parigi

Il futuro di Lionel Messi resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la firma per il rinnovo con il Barcellona non è ancora arrivata. Sono invece arrivate tante notizie contrastanti negli ultimi giorni: molte danno l’argentino ad un passo dal prolungamento con i blaugrana, altre lo danno vicino al Psg.

Dalla Francia, ‘Le10Sport.com’, riporta che un’agenzia immobiliare starebbe cercando una proprietà di lusso per Lionel Messi. Sarebbe chiaramente un segnale importante di un imminente trasferimento del giocatore sotto la Torre Eiffel.

Un cambio di maglia dell’argentino potrebbe avere risvolti importanti anche per Cristiano Ronaldo, che vede nel Psg un’alternativa importante per il suo futuro e magari anche per Mbappe. L’argentino potrebbe essere l’acquisto ideale in vista di una possibile cessione del francese al Real Madrid.