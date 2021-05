Inter-Roma, infortunio per Sanchez | Conte costretto al cambio

Infortunio in casa Inter durante la partita contro la Roma: Antonio Conte dovrà fare a meno di Alexis Sanchez

E’ in corso il match tra Inter e Roma, dove al momento i nerazzurri sono in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Brozovic e Vecino. Mkhitaryan ha poi riaperto il match per la squadra di Fonseca, che punta alla conquista del settimo posto e non vince in trasferta dal mese di marzo, quando s’impose sulla Fiorentina per 1-2.

Antonio Conte aveva optato per il turnover in attacco, concedendo minutaggio ad Alexis Sanchez per Lautaro Martinez. Tuttavia, l’attaccante cileno è stato sostituito per un infortunio alla caviglia intorno al 35′ e al suo posto è entrato El Toro. Si tratterebbe di un trauma distorsivo e sarà costretto a star fermo qualche giorno.