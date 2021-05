L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a ‘Sky’ prima della gara contro la Roma: le sue parole









L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a ‘Sky’ prima della sfida tra i nerazzurri e la Roma. Le parole del dirigente interista si concentrano su: “Al di là del riferimento alla Roma, quest’anno abbiamo fatto un’impresa straordinaria che va ascritta all’area tecnica. Anche noi non ci rendiamo conto di questa bellissima cavalcata”.

STIPENDI – “Questo è il rovescio della medaglia. Sull’Inter c’è sempre una lente d’ingrandimento che enfatizza problematiche comuni ad altri club. Affrontiamo questo problema con responsabilità, non ci sono problemi e fino in fondo saranno onorati gli impegni contrattuali”.

REAZIONE CALCIATORI – “Tutto è accaduto nella massima cordialità. Il presidente li ha sensibilizzati sul momento del club ma non ha dato nessun diktat: sta alla coscienza di ognuno prendere una decisione. C’è rispetto verso i calciatori che hanno fatto qualcosa di straordinario: ribadisco che l’Inter onorerà i propri impegni”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Marotta: “Presupposti per continuare con Conte”

CONTE – “Sarebbe bene non parlarne e goderci questa vittoria con le tre partite che mancano. La società poi risponderà a tutte le domande ma lasciateci gioire di questo traguardo. In questo momento in tutti i club si faccia un consuntivo dell’annata e si affronta il tema della prossima stagione anche in termine di budget. Non siamo in una situazione così disastrosa da dover cancellare tutto quanto fatto. Dobbiamo essere ottimisti sul futuro. Sarà ancora allenatore? Me lo auguro. Con lui è iniziato un ciclo, che purtroppo è coinciso con un momento particolare come il Covid. Se valutiamo il ciclo di Conte, penso che i presupposti per continuare anche in mezzo a molte difficoltà ci siano”.