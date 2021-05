Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato poco prima del match odierno contro il Sassuolo

A pochi minuti da Sassuolo-Juventus, Fabio Paratici ha fatto il punto sul momento della sua squadra. Il dirigente bianconero ha parlato anche di mercato: “Pirlo? Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa e ancora in piedi. Al piano B eventuale ci pensiamo quando verrà il momento – spiega a ‘Dazn’ – Sguardo su Locatelli? E’ un bravo giocatore ma è del Sassuolo e non siamo ancora in tempo di mercato. La priorità è concentrarci sulla partita. Superlega? Il presidente Gravina è una persona di buonsenso come Agnelli e ci sarà un dialogo tra di loro. Non è il caso di dilungarsi”.

Inevitabile il saluto per Gigi Buffon: “Avendocelo comunicato parecchi mesi fa prima o poi bisognava comunicarlo anche all’esterno e lo ha fatto qualche giorno fa – prosegue Paratici – Al di là di ringraziarlo, anche personalmente, dico che è un giocatore speciale. Ci ha dato tantissimo a livello professionale e umano. E’ un amico che potrerò per tutta la vita, mi ha insegnato tanto. Noi dirigenti possiamo rubare qualcosa da giocatori come lui. E’ una icona dello sport italiano pari a Valetino Rossi. Pari a eroi di sport minori come Paltrinieri, gente che ha vinto le Olimpiadi. Gente che porta il nome dell’Italia in giro per il mondo in modo onorevole e meraviglioso”.