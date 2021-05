Juventus, l’attacco della Curva Sud | “Delirio di onnipotenza della società”

Dai tifosi duro attacco alla dirigenza bianconera, con la Juventus che si ritrova a dover rispondere anche allo storico gruppo della Curva Sud

La Curva Sud Juventus ha pubblicato tramite i propri canali social una lettera aperta nei confronti della dirigenza bianconera, rea dell’aver dato vita a una stagione fallimentare. Un messaggio che non lascia spazio a dubbi: “Ci può stare non vincere un campionato, ma non arrivare al quinto posto” tuonano in apertura. Poi si passa al “delirio di onnipotenza della società”, che ha smantellato i tifosi e rovinato lo stadio, arrivando persino alla tanto chiacchierata Superlega, altro punto basso raggiunto dalla Juventus.

Infine, una dietrologia sugli avvenimenti: un disegno per non andare in Champions League, vendere tutti i giocatori e abbassare il monte ingaggi, così da poter risanare i debiti.