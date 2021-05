Il Milan potrebbe rafforzare il proprio centrocampo con l’innesto di Romain Faivre. Il centrocampista del Brest è l’ultima idea per i rossoneri ma il classe 1998 piace davvero tante squadre

Il Milan guarda in Francia per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Maldini e Massara, anche grazie al lavoro attento di Moncada, hanno dimostrato di conoscere molto bene i talenti di Ligue 1 e della Ligue 2.

L’ultima idea porta al Brest, dove si sta mettendo in mostra Romain Faivre. Il francese classe 1998 è un centrocampista polivalente, che in stagione ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dall’esterno sinistro, al trequartista, oltre a disimpegnarsi anche come centrocampista di destra e punta. In totale, Faivre ha collezionato 34 presenze in Ligue, andando a segno per sei volte, con cinque assist.

Il giocatore ha una valutazione di 15-20 milioni di euro. Il Milan – come riporta ‘Mundo Deportivo’ – è una delle serie pretendenti per il calciatore. Il centrocampista piace anche a diversi club francesi, come Nizza, Rennes e Psg ma attenzione anche alle tedesche Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Moenchengladbach