La sconfitta contro il Milan per 3-0 è senza appello per la Juventus, che potrebbe aver compromesso in maniera definitiva la corsa alla prossima Champions League. Il progetto tecnico di Andrea Pirlo è stato al di sotto delle aspettative ed in estate potrebbe arrivare un cambio in panchina. A tenere banco a Torino, oltre al futuro della guida tecnica, è anche la presidenza di Andrea Agnelli: dopo il caos Superlega ed un campionato che sta assumendo toni fallimentari, la proprietà potrebbe mettere fine al ciclo del figlio di Umberto. Sul tema si è espresso anche Luciano Moggi, presentando una visione differente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Moggi: “Agnelli? Può aprire un nuovo ciclo”

Nel suo editoriale sulle pagine di ‘Libero’, Luciano Moggi ha analizzato il delicato momento che sta vivendo la Juventus. “Il percorso di Andrea Agnelli non deve essere interrotto, anche perché sono già stati acquistati i migliori giovani da cui ripartirie: Chiesa, de Ligt, Kulusevski e Rovella“. L’ex dirigente bianconero, poi, aggiunge che delle correzioni sul mercato saranno comunque necessarie. In particolare, secondo Moggi, basterebbe rinforzare il centrocampo ed aggiungere un difensore. Anche il futuro della panchina rimane incerto, ma Moggi è convinto che si possa aprire un nuovo ciclo sia con la conferma di Pirlo che con il ritorno di Allegri.

Il ritorno del tecnico livornese avrebbe anche un effetto terapautico molto preciso: “Avrebbe il compito di raddrizare uno spogliatoio alquanto in disordine”. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha definito il club piemontese “vuoto nella testa” dopo le recenti prestazioni in campionato. Moggi ha anche espresso una critica nei confronti di Lapo Elkann, che ha invocato il rispetto per la maglia dopo la sconfitta col Milan, accusandolo di non essere stato vicino al club nell’estate del 2006.