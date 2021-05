Psg, nuovo infortunio per Marco Verratti: stagione finita in anticipo per il centrocampista, a rischio anche gli Europei









Non è stata certamente una stagione facile per Marco Verratti. Il centrocampista è stato colpito da diversi infortuni nel corso della stagione oltre che dal Coronavirus e adesso ecco arrivare un nuovo, ennesimo, ko. Il Paris Saint-Germain ha infatti ufficializzato come il giocatore si sia infortunato nel corso dell’allenamento prima della sfida contro il Rennes. Per lui un problema al ginocchio destro che potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza ad Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Psg, UFFICIALE: infortunio al ginocchio per Verratti

Questo il report diramato dal club transalpino:

“Marco Verratti ha rimediato una contusione al ginocchio destro con distensione del legamento laterale interno, avvenuta durante l’allenamento. Un nuovo punto sarà stabilito in 48 ore”. Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, ha sottolineato come ancora non ci siano certezze, che arriveranno solo dopo ulteriori esami: “Non conosciamo bene l’entità dell’infortunio, ma voglio essere ottimista”.

Esami di cui attenderà l’esito con impazienza anche Roberto Mancini. Il ct della nazionale italiana spera che i risultati non siano così gravi da impedire la convocazione ad Euro 2020 di quello che sarebbe uno dei punti forti della squadra azzurra. Il ‘Corriere dello Sport’ però sottolinea come non serpeggi tranquillità e c’è il rischio che l’abruzzese possa non partecipare al prestigioso torneo continentale.