De Zerbi ha parlato dopo il match di Serie A tra Genoa e Sassuolo

Felice per la vittoria del suo Sassuolo nel match odierno contro il Genoa, Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa per un posto in Europa: “Ce la giocheremo fino alla fine, dandogli un valore maggiore rispetto a quello che è il settimo posto in sé. E’ un sogno cominciato tre anni fa e pian piano abbiamo sgomitato per farci spazio, quindi va oltre l’aspetto lavorativo o calcistico – spiega a ‘Sky Sport’ – Questo club per me rappresenta qualcosa di più del sogno europeo. Ci sono cose che vanno oltre il lavoro, come i calciatori a cui sono legato in maniera forte e a tutta la gente che lavora qui che sono diventati miei amici. Sarebbe riduttivo pensare di fermarmi in caso di bel tempo: se uno resta, lo fa anche con la pioggia”.









Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, gli occhi delle big su Malinovskyi | Il ruolino di marcia

De Zerbi ha commentato anche la gara vinta oggi: “Sono gratificato per i primi 25 minuti di grande calcio e per come abbiamo lottato negli ultimi 7. In una c’è un aspetto puramente tecnico-tattico e fisico, nell’altro c’è il cervello, l’aspetto mentale, che abbiamo costruito durante questo percorso. Vuol dire che alleno giocatori che sono persone con valori”.