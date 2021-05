Sfida importantissima per l’Atalanta in chiave Champions League che, per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sfida il Parma

Per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, il Parma ospita l’Atalanta. I gialloblu di Roberto D’Aversa, già matematicamente retrocesso in Serie B, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in casa del Torino, che ha certificato la fine della permanenza nella massima serie. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nel turno precedente sono stati fermati sul pareggio dal Sassuolo. Calciomercato.it vi offrono la cronaca del match dello stadio ‘Tardini’ di Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-ATALANTA

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Sassuolo** 56 Roma 55, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina** 38, Genoa** 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più