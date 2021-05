Coronavirus, bollettino 9 maggio: 8.292 i nuovi casi e 139 i decessi

Coronavirus, bollettino9 maggio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.292 nuovi positivi e 139 decessi, con il tasso di positività che passa dal 3% di ieri al 3,6% di oggi. Le terapie intensive si assestano sulle 19 in meno con 103 ingressi del giorno e un totale di 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono in calo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le persone guarite o dimesse sono 3.604.523 in totale, 14.416 delle quali quelle uscite oggi dalle problematiche legate al Covid. Gli attualmente positivi invece risultano essere 383.854, ovvero -6.266 rispetto a ieri. 23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale.