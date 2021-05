Razzo cinese, nessun impatto con l’Italia | È caduto vicino alle Maldive

Il razzo cinese ‘Lunga Marcia’ è caduto nella notte nell’Oceano Indiano, vicino alle Maldive: nessun impatto con l’Italia

Ad una velocità di 28mila chilometri orari, il razzo cinese 'Lunga Marcia' si è schiantato sulla Terra questa notte. Per fortuna non ci sono stati danni, visto che il razzo è caduto nell'Oceano Indiano al largo delle Maldive. Scampato pericolo anche per l'Italia che, dopo l'annuncio della Protezione Civile, temeva un impatto sul proprio suolo e aveva avvisato la popolazione sui possibili rischi.

Nessun detrito, invece, è impattato sul suolo italico. I frammenti del razzo si sono inabissati al largo delle Maldive intorno alle 4 del mattino, ora italiana.