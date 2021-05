Calciomercato Roma, la ‘lista’ di Mourinho: quattro nomi per l’asse portante

Calciomercato Roma, Mourinho parte da quattro nomi per costruire la nuova squadra giallorossa: ecco il suo asse centrale









E’ già tempo, per la Roma, di pensare alla squadra del futuro. Con la squadra giallorossa che Fonseca dovrà condurre almeno al settimo posto per lasciarla con un piazzamento europeo, fuori dal campo Mourinho, che subentrerà all’attuale allenatore, pensa a quella che sarà la ‘sua’ squadra. Partendo, nello specifico, dall’asse centrale. Quello composto da portiere, difensore centrale, mediano di qualità e quantità e centravanti. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione sui piani dello ‘Special One’ e sui nomi coinvolti.

Calciomercato Roma, l’architrave di Mourinho: si parte dalla conferma di Dzeko

Nella slot di centravanti, l’idea sarebbe confermare Edin Dzeko e gli ultimi rumours sembrerebbero avallare questa possibilità. Per gli altri nomi, fondamentale sarà la sinergia con l’amico e plenipotenziario di mercato Jorge Mendes. In porta, continua a piacere Musso, ma si potrebbe virare anche su Rui Patricio, decisamente meno costoso (acquistabile con 6-7 milioni di euro). Per la difesa, vista la poca affidabilità di Smalling, a Mou piacerebbe Dier, allenato al Tottenham, la cui valutazione si aggira sui 25-30 milioni. In seconda battuta, occhio a Zouma del Chelsea o ad Akè del Manchester City, le cui valutazioni sono simili. A centrocampo, il profilo ideale sarebbe quello del ‘fedelissimo’ Matic, mentre è piuttosto caro quello di Hojbjerg, valutato 35 milioni circa dagli Spurs. Le alternative sarebbero Sabitzer del Lipsia (vale sui 40 milioni, ma va in scadenza tra un anno e può arrivare in saldo) oppure Renato Sanches, altro appartenente alla scuderia Mendes.