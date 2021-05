I marcatori di Inter-Sampdoria e la classifica di Serie A dopo il match odierno dello stadio San Siro

L’Inter festeggia al meglio lo scudetto liquidando con un sonoro 5 a 1 la Sampdoria nella 35a giornata di Serie A. Oggi, allo stadio ‘San Siro’, la gara non è mai stata in bilico: a sbloccarla è stato subito Gagliardini al minuto 4, mentre Sanchez (doppietta), Pinamonti e Lautaro Martinez hanno completato la goleada. Per gli ospiti l’unica rete porta la firma di Keita. Con questo risultato, la squadra di Conte si porta a quota 85 punti in classifica, momentaneamente a più 15 sul Napoli e in attesa che domani giochino Atalanta, Juventus e Milan.

Inter-Sampdoria 5-1: 4′ Gagliardini (I); 27′, 37′ Sanchez (I); 62′ Pinamonti (I); 70′ Lautaro (I); 35′ Keita (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più