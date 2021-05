Inter-Sampdoria, screzio con Conte | Ecco cos’è successo

Screzio tra Conte e Lautaro Martinez nella festa scudetto dell’Inter. Ecco cos’è successo nel primo tempo della sfida con la Sampdoria

C’è spazio anche per un piccolo screzio nel giorno della festa scudetto dell’Inter fresca campione d’Italia. Lautaro Martinez ha avuto un confronto con Conte al termine di un contropiede: uno scambio di vedute con l’allenatore che ha ripreso l’attaccante per un tocco di troppo, con Young che sarebbe andato in porta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’argentino ha replicato a Conte facendo capire che non ha avuto il tempo per una giocata di prima, mandando poi a quel paese il tecnico. In ogni caso, l’Inter conduce per 3-1 sui blucerchiati trascinati dalla doppietta di Sanchez e da Gagliardini.