Stefano Pioli è pronto a giocarsi la carta Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe mandare in panchina sia Rebic che Leao. Ecco la probabile formazione del Milan contro la Juve









Una settimana senza intoppi per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha ritrovato i suoi uomini e per la partita contro la Juventus, ci saranno proprio tutti, tranne lo squalificato Samu Castillejo. Il Milan partirà per Torino solo nella mattinata di domani. Pioli e il suo staff hanno già in testa la formazione da schierare contro i bianconeri.

Tra i pali, nonostante le insistenti voci di calciomercato, ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. In difesa, da destra verso sinistra, Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Dietro l’unico dubbio è legato al centrale che affiancherà il danese: l’inglese ha effettuato il sorpasso su Romagnoli, che salvo sorprese, dunque, dovrebbe accomodarsi in panchina, al pari di Sandro Tonali.

Pioli vuole continuare a puntare su Ismael Bennacer, nonostante l’ultima prova contro il Benevento, non proprio esaltante. Al suo fianco, chiaramente, l’insostituibile Franck Kessie. In avanti Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ibrahimovic sono sicuri del posto. L’ultima – fino a qualche giorno fa – sembrava potersela giocare Ante Rebic e Rafael Leao ma alla fine entrambi potrebbe sedersi in panchina. L’idea di Pioli, provata negli ultimi giorni a Milanello, è quella di avvicinare Brahim Diaz a Ibrahimovic, con Calhanoglu spostato sulla sinistra.