Calciomercato, Ribery-Lazio: Tare fa chiarezza

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato prima di Fiorentina-Lazio, soffermandosi anche sulle voci su Ribery

La Lazio cerca punti preziosi in ottica Champions sul campo della Fiorentina. I biancocelesti sono in piena corsa per il quarto posto, considerata anche la gara con il Torino da recuperare. Per la squadra di Inzaghi serve però vincere a Firenze come spiega Tare a ‘DAZN’ parlando della sfida di domani tra Juventus e Milan: “La guarderò? Prometto che se vinciamo stasera sarò con la mia famiglia. Credo nel destino: se facciamo 5 vittorie, il destino è nelle nostre mani”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida alla Lazio per il centrocampista

Nella Viola gioca Ribery, nelle ultime settimane accostato alla Lazio. Dal direttore sportivo biancoceleste arriva una smentita: “Non c’è niente di vero, tutte invenzioni di mercato. E’ un grande campione, con una grande storia ma noi guardiamo avanti per la nostra strada.