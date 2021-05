Calciomercato Inter, Marotta annuncia: “Prossima settimana i colloqui”

Beppe Marotta annuncia i colloqui con i calciatori e parla del futuro calciomercato dell’Inter

Felice per lo scudetto vinto dalla sua Inter, Beppe Marotta ha parlato poco prima della sfida odierna contro la Sampdoria: “Il sentimento mio personale è quello di tutti gli interisti. Un sentimento molto forte, credo sia veramente un momento straordinario. Oggi è un momento di grande festa per tutti – spiega a ‘Sky Sport’ – E’ giusto che Conte e la squadra si godano questi momenti, possiamo dire che non ci sono tensioni. Nella prossima settimana sarano avviati colloqui con i singoli calciatori con la presenza di Zhang per sensibilizzare i calciatori sul momento di difficoltà economica del calcio e dell’Inter a seguito della pandemia che ha creato un forte disagio”.

Marotta ha proseguito la sua analisi: “I bonus saranno assolutamente rispettati, sono frutto di un traguardo dell’area tecnica. Per il resto si tratta di confrontarsi per illustrare loro quella che è la fotografia del calcio di adesso. Siamo coscenziosi di un momento particolarmente difficile. Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile, i costi rischiano sempre di lievitare. Il costo del lavoro varia tra il 70% e il 75%. Dobbiamo lavorare sulla valorizzazione delle risorse”.

I CORRETTIVI – “Secondo me non ci sono responsabilità, è una situazione catastrofica che è capitata improvvisamente. Oggi programmare è molto facile, davanti a una pandemia non si può far altro che prenderne atto e apporre dei correttivi”.

IL MERCATO – “Colpo alla De Paul da 40 milioni? Rispetto per questo gruppo che ha conquistato lo scudetto, poi chiaro che l’obiettivo dei grandi club è quello di rinforzarsi. Ora vogliamo goderci lo scudetto, che è un fatto straordinario e meritato. Con calma si valuterà il futuro”.

I FONDI – “Fondi di 1,7 miliardi? Questo concetto è stato molto strumentalizzato. L’Inter ha dato apertura per negoziare con i fondi. Bisogna sedersi, negoziare ed arrivare a delle condizioni. C’è stata una interruzione da questo punto di vista, se i fondi si ripresenteranno tutto sarà rinegoziato”.