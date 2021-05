Uno tra Lautaro e Lukaku potrebbe dire addio all’Inter in estate: sostituto in Serie A per i nerazzurri e ‘beffa’ ai cugini del Milan









Obiettivo stagionale raggiunto in casa Inter. La conquista dello scudetto è stata fondamentale in ottica futuro. La squadra di Conte aveva bisogno di tornare a vincere, visti gli investimenti importanti fatti nelle ultime sessioni di mercato. La società targata Suning, però, sta vivendo una situazione finanziaria problematica da diverso tempo a causa dell’avvento della pandemia Covid-19. Un momento critico che potrebbe portare all’addio di alcuni pezzi pregiati dell’undici milanese durante l’estate. Possibile cambio rilevante nel reparto offensivo e occhio al colpo in entrata in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto raccontano voci dall’Italia, il piano della Beneamata sarebbe quello di vendere Lukaku o Lautaro Martinez durante la prossima sessione di trasferimenti. I due attaccanti lascerebbero una quantità di denaro considerevole nelle casse dell’Inter e permetterebbero di trovare un rimpiazzo all’altezza. Il profilo idoneo per l’eventuale sostituto sarebbe quello di Dusan Vlahovic, centravanti in forza alla Fiorentina.

Il serbo classe 2000 ha conquistato tutti a suon di gol in questa stagione e potrebbe dire addio per andare in un grande club. I ‘Viola’, dal canto loro vorrebbero provare a trattenerlo per un altro anno e avrebbero già pronta l’offerta per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023. Il prezzo fissato dal club toscano si attesta sui 60 milioni di euro. Sul giocatore, inoltre, ci sarebbe anche la concorrenza del Milan. Situazione in divenire, occhio al possibile addio di Lukaku e Lautaro Martinez in casa Inter. Mirino puntato su Vlahovic per il sostituto.

Emanuele Tavano