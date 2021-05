Il Milan, con un tweet ufficiale, ha mostrato le prime immagini della nuova maglia 2021/22

Il Milan ha già pronta la nuova maglia casalinga per la prossima stagione. In piena lotta per un posto in Champions League, i rossoneri stamane si sono proiettati al futuro anticipando, con un breve filmato su Twitter, le caratteristiche principali della divisa rossonera del 2021/22.

Commentando le immagini, molti tifosi hanno chiesto di onorare la maglia in questo finale di campionato. La speranza unanime è che Ibra e compagni possano tornare a indossarla anche nelle magiche serate di Champions.