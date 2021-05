Sondaggio Twitter | Calciomercato Milan, Pioli 'esonerato': scelto il sostituto

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: la scelta dei tifosi sull’allenatore del Milan

È la settimana di Juventus–Milan. Il match dell’Allianz Stadium, in programma domenica alle ore 20.45, è diventato a tutti gli effetti uno spareggio Champions. In caso di sconfitta, infatti, una delle due squadre rischia di compromettere l’accesso alla massima competizione europea. Sono inoltre partite e settimane decisive anche per i due allenatori: la posizione di Pirlo è in bilico, ma in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe rischiare anche Pioli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sondaggio CM.IT | Calciomercato Milan, scelto Sarri!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 38,7% dei votanti ‘esonera’ Pioli e affiderebbe la panchina rossonera a Maurizio Sarri. Per il 33,3% degli utenti andrebbe invece riconfermato Pioli. Infine, il 18% punterebbe su De Zerbi e solo il 9,9% ripartirebbe da Christophe Galtier, tecnico del Lille capolista in Ligue 1.