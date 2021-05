Le ultime news Juventus mettono in evidenza le parole dell’ex attaccante bianconero Marco Borriello su Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo







Marco Borriello all’attacco. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex attaccante della Juventus è andato giù duro su Cristiano Ronaldo: “E’ incriticabile per i numeri, che sono straordinari – le parole del 38enne, ritiratosi dal calcio giocato – ma in alcune occasioni ha avuto atteggiamenti negativi che si ripercuotono sulla squadra, creando insofferenza. Da un leader ci si aspettano i gol ma anche un’attitudine sempre positiva. Come Lukaku, che nell’Inter scudettata è stato il trascinatore anche quando non segnava”.

LEGGI ANCHE >>> Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentacinquesima giornata

Juventus, Borriello punge anche Pirlo: “Doveva fare un passo indietro”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In realtà Borriello non è stato ‘tenero’ nemmeno nei confronti di Andrea Pirlo, suo compagno prima al Milan e poi alla Juve: “Quando ti chiama la Juve è difficile dire di no, però lui doveva avere la lungimiranza di capire che per iniziare un percorso da allenatore è meglio fare un passo indietro per farne poi due avanti. Adesso per proseguire nel suo lavoro ha bisogno del supporto totale della società: quando cambi tanto ci vuole tempo, io al posto suo vorrei chiarezza da parte del club. Mi sembra che all’inizio lo abbiano appoggiato, ora qualcosa scricchiola”, ha concluso Borriello.