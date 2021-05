Calciomercato Inter, scambio a sorpresa | Ci pensa Raiola

Conquistato lo scudetto, per l’Inter è tempo di programmare il futuro. Come è noto da tempo, le difficoltà economiche del gruppo Suning non favoriscono grandi investimenti. Spetta quindi agli uomini mercato Marotta e Ausilio riuscire a rinforzare la rosa di Conte con operazioni ‘creative’. A tal proposito, i nerazzurri si stanno affidando a Raiola per uno scambio a sorpresa… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE.