C’è l’Inter nel futuro di Hakimi. L’agente Camano ha negato contatti con il Bayern Monaco ma non ha chiuso le porte ai bavaresi

Achraf Hakimi è sicuramente uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell’Inter. Dopo un avvio di stagione non facile, in cui Conte lo ha spetto mandato in panchina, l’ex Borussia Dortmund ha dimostrato di valere ampiamente i 40 milioni di euro spesi la scorsa estate. I gol in Serie A sono fin qui sette, oltre gli 8 assist decisivi.

Hakimi in questi giorni è tornato ad essere accostato ai grandi club: si è parlato tanto ancora di Real Madrid ma anche di Arsenal e Bayern Monaco. In merito al presunto interessamento da parte dei bavaresi, l’agente Alejandro Camano, si è così espresso: “Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi – ammette ai microfoni di Goal.com – Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all’Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?”.