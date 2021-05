Roma-Manchester United, 'giallo' Farelli | La situazione

La situazione legata al portiere Simone Farelli è oggetto di discussione nella partita di Europa League tra Roma e Manchester United

Piccolo giallo per la Roma nella formazione col Manchester United. Il motivo è legato a Simone Farelli, quarto portiere giallorosso che è diventato in questi minuti oggetto di qualche dubbio che ha scatenato un momento di caos. Andiamo con ordine: l’infortunio di Pau Lopez all’andata col Manchester ha portato a un cambio nella lista della Roma, dal momento che sul sito ufficiale dell’Uefa è apparso anche Farelli ed è uscito invece lo spagnolo.

Roma-Manchester United, la situazione Farelli

L’Uefa permette di cambiare i portieri in lista in qualsiasi momento della stagione a patto che l’infortunio o l’indisponibilità di oltre i 30 giorni e che al club in questione non restino più di due portieri a disposizione in lista A. A febbraio è stato inserito, insieme a Mirante e Pau Lopez, anche Fuzato in lista A. Questo vuol dire che, pur uscendo Pau Lopez dalla lista, alla Roma resteranno comunque due portieri a disposizione in lista A. Farelli è stato convocato in caso di indisponibilità in extremis di Mirante e in caso di necessità di un ulteriore cambio dell’ultima ora in lista. Farelli, però, non è inserito in distinta e non è tra i giocatori a disposizione di Fonseca. Con Mirante e Fuzato presenti, infatti, Farelli non sarebbe potuto entrare.