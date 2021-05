Arrivano le parole di Ole Gunner Solskjaer nel prepartita di Roma-Manchester United, inevitabile soffermarsi su Mourinho

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ poco prima del match di Europa League con la Roma. Di seguito, le sue parole: “Dopo l’andata siamo in vantaggio, ma siamo solo a metà dell’opera. Conosciamo la storia del calcio e della Roma. Siamo in piene forze, perché domenica non abbiamo giocato”.









Su Mourinho – “Il suo arrivo alla Roma è una grande notizia, ha tanto da dare al calcio. E’ stato ed è un grande manager. E’ un vincente, sono contento sia sulla panchina giallorossa. Spero che stasera non vincano, ma in bocca a lupo a lui. Peccato sia andato via dalla Premier, ma in Serie A farà bene”.