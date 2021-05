Calciomercato Roma, futuro Pellegrini | Mourinho spinge: addio pronto

José Mourinho potrebbe portare diversi cambiamenti nella rosa della Roma. Occhio al possibile addio di Lorenzo Pellegrini: lo scenario dall’Inghilterra









La Roma si appresta a vivere grandi cambiamenti dopo l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. Il tecnico segue diversi nomi sul calciomercato, a caccia dei profili giusti per il suo gioco: gli scenari non mancano. Sono molti i calciatori sul taccuino della dirigenza e del nuovo allenatore. Da Renato Sanches a Isco e Matic, ma occhio anche a profili come Hojbjerg e Dier che potrebbero fare decisamente comodo.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, i possibili nuovi acquisti potrebbero scatenare un autentico effetto domino sul calciomercato. E le conseguenze potrebbero riguardare direttamente un big della rosa attuale. Si tratta, in particolare, di Lorenzo Pellegrini. Il capitano rappresenta presente e futuro della Roma, a detta dell’ambiente giallorosso, ma l’arrivo di Mourinho potrebbe cambiare totalmente gli scenari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Roma, Mourinho cambia tutto per Pellegrini: gli scenari per il rinnovo

Da mesi, si parla ormai del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. L’attuale accordo scade, infatti, a giugno del 2022 e l’arrivo di José Mourinho potrebbe non facilitare la permanenza del centrocampista. Secondo quanto riportano dall’Inghilterra, infatti, i tanti calciatori nel mirino del portoghese in quella zona di campo potrebbero avvicinare l’addio di uno dei perni dell’attuale rosa.

E c’è di più: il Liverpool sarebbe pronto, infatti, all’affondo decisivo per il centrocampista italiano. Da mesi i Reds sono sulle tracce del calciatore che è considerato il profilo ideale per sostituire Wijnaldum. E se, come pare, il rinnovo è sempre più lontano all’orizzonte, crescono le possibilità di addio in estate e di approdo in Premier League. Di certo, l’arrivo di Mourinho cambierà molte cose: vedremo se anche uno dei calciatori sulla carta intoccabili, come Pellegrini, lascerà i giallorossi.