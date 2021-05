Calciomercato Roma, gli acquisti per Mourinho | De Gea, Isco e non solo

La Roma si prepara a una vera e propria rivoluzione sul calciomercato, a firma José Mourinho. Molti nomi sono sul tavolo della dirigenza: occhio anche a profili come De Gea e Isco









La Roma ha centrato un colpo a effetto per la panchina, annunciando José Mourinho in giallorosso. Un ritorno in Italia che sicuramente, dopo i trascorsi vincenti all’Inter, in pochi si sarebbero aspettati negli scorsi anni su una panchina diversa da quella nerazzurra. Ora, però, la sua presenza nel panorama degli allenatori di Serie A rappresenta di certo un’aggiunta di vertice e che potrebbe scatenare anche il calciomercato nelle prossime settimane.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, sono diversi i colpi in entrata che potrebbero riguardare il club giallorosso. La rosa verrà adeguata, nel rispetto dei conti, alle esigenze del nuovo allenatore; diversi nomi importanti restano al vaglio e in tutti i reparti, a partire dalla porta. David De Gea rappresenta un profilo che potrebbe piacere molto al club giallorosso: è ai margini nel Manchester United, ma il suo ingaggio è superiore ai 12 milioni e ciò potrebbe rappresentare un problema per il club capitolino. In alternativa, occhio a Rui Silva del Granada che è in scadenza, ma ha già un accordo di massima con il Betis. Infine, da tenere in considerazione José Sa dell’Olympiakos.

Calciomercato Roma, la strategia di Mourinho: Isco e Trincao oltre a De Gea

Focus anche sullo staff: attenzione al ritorno di De Rossi come vice allenatore. Da considerare anche i possibili movimenti sulla trequarti: occhio alla suggestione Isco che ormai è panchinaro al Real Madrid. Piace anche Trincao che il Barcellona può cedere in prestito. Sempre in quella zona di campo, da considerare i possibili rientri dai prestiti di Kluivert e Under che Mourinho in passato aveva pubblicamente elogiato. E di rientro è anche Alessandro Florenzi, che potrebbe restare in caso di mancato riscatto del PSG. Suggestioni anche in mezzo al campo con Nemanja Matic e Renato Sanches che restano tra i primi nomi. In uscita, invece, Mkhitaryan è indirizzato verso l’addio dopo gli screzi passati con Mourinho. In attacco, da seguire la pista Mauro Icardi e quella Azmoun dello Zenit.