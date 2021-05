La Juventus avrebbe pensato a Gian Piero Gasperini per la panchina. Il tecnico dell’Atalanta avrebbe portato con se Gosens e de Roon. Ad ammetterlo è Momblano nel corso di una diretta sul canale Twitch di Juventibus









Intervenuto sul canale Twitch di ‘Juventibus’, Luca Momblano ha rivelato che la Juventus per il dopo Andrea Pirlo avrebbe pensato a Gian Piero Gasperini: “C’è stato un contatto con Gasperini, per conto terzi, non minimo, circa un mese fa – ammette il giornalista -. Lui aveva pensato che avrebbe potuto portare alla Juve, Gosens e De Roon. Ora si sente libero perché non l’hanno più contattato. Non sarà l’allenatore? Lui ritiene di non esserlo. Gasperini non dice che Gosens e de Roon sono gli uomini chiave ma sa che sono quelli che forse potrebbero reggere meglio l’ambiente Juve, anche perché Gasperini sa che c’è differenza con l’Atalanta”.