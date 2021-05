Chelsea-Real Madrid, Zidane: “Eliminazione meritata. Sul futuro…”

Zinedine Zidane ha commentato l’eliminazione dalla Champions League nella semifinale contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Zinedine Zidane ha commentato così la sconfitta contro il Chelsea di Tuchel: “Hanno giocato una bella partita. È una vittoria meritata per loro, hanno giocato meglio, soprattutto oggi. Abbiamo avuto una grande occasione all’inizio e poi abbiamo sofferto. Non sono contento, però va riconosciuto che hanno fatto meglio. Ci è mancato qualcosa, ma non voglio trovare scuse. Hanno meritato la vittoria e basta. Sono comunque contento per il nostro cammino in Champions, tra tante difficoltà”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Inter e non solo: tutti a caccia di Gosens

L’allenatore del Real Madrid, accostato alla panchina della Juventus, ha poi risposto sul futuro: “Penso solo al presente e alla partita di domenica in Liga. Mancano quattro partite e come ho detto sono felice per quello che abbiamo fatto finora. Il calcio è questo”.