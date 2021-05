Calciomercato Juventus, affare Gaya | Il Valencia accetta l'offerta: le cifre

La Juventus è pronta a intervenire sul calciomercato, a caccia di rinforzi importanti per rivoluzionare la rosa. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna









La stagione della Juventus sta volgendo al termine con diverse delusioni in cascina. I bianconeri, infatti, proseguono la caccia all’obiettivo Champions League, ma le ambizioni erano ben altre all’inizio dell’anno. I bianconeri non sono riusciti a trovare continuità in campionato e anche nella massima competizione europea sono stati prematuramente eliminati dal Porto. Ora le prospettive per la prossima estate sembrano chiare: molti interpreti attualmente in bianconero potrebbero cambiare e in tutti i reparti.

Una delle zone di campo dove la Juventus ha maggiormente sofferto in questa stagione è sicuramente quella relativa l’esterno sinistro. Alex Sandro è stato spesso assente e Frabotta e Bernardeschi non hanno mai veramente convinto in quel ruolo. Le prospettive per il laterale brasiliano potrebbero cambiare per il prossimo futuro, nonostante nelle ultime uscite sia riuscito a dimostrare il suo valore, aumentando il livello delle sue prestazioni. E in tal senso, un colpo molto interessante potrebbe arrivare dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, il nuovo esterno sinistro dalla Spagna: c’è la clausola

Un nuovo scenario proveniente dalla Spagna potrebbe cambiare totalmente le prospettive per i bianconeri. Secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, infatti, José Luis Gaya potrebbe presto essere un nuovo calciatore della Juventus in un intreccio di mercato con Alex Sandro. Il Valencia vive un momento molto delicato: è attualmente al quattordicesimo posto in classifica nella Liga e non vince da diverse partite. Deve fare anche i conti con le restrizioni economiche e potrebbe perdere uno dei suoi calciatori di maggiore qualità.

Secondo il portale spagnolo, infatti, la Juventus potrebbe cedere Alex Sandro per poi dare l’assalto proprio a Gaya. Il Valencia sarebbe pronto ad accettare l’offerta da 26 milioni di euro dei bianconeri e in questo modo la Vecchia Signora avrebbe il nuovo laterale che cerca per la fascia sinistra. Attenzione, però, anche alla possibile intromissione del Barcellona: Laporta potrebbe parlare direttamente con Peter Lim e mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus.