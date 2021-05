Calciomercato, niente Napoli | Parla il presidente: “Me lo tengo!”

Niente Napoli per Dionisi, tecnico dell’Empoli che il presidente Corsi vuole trattenere

Dopo aver portato l’Empoli in Serie A, Alessio Dionisi è entrato nel mirino di svariati club di Serie A. Su di lui c’è il Napoli, ma tra le società più interessate figurano anche Fiorentina e Sassuolo. Fabrizio Corsi, presidente empolese, ha fatto il punto sul futuro del tecnico: “Me lo tengo! Ho portato sei volte l’Empoli in Serie A in 30 anni di presidenza: avevo 31 anni, avrei dovuto prendere la presidenza dell’Empoli per qualche mese ed invece sono rimasto per 30 anni – spiega a ‘Punto Nuovo Sport Show’ – Spalletti mi ha fatto i complimenti, anche Sarri mi disse di aver fiducia. Spero che uno dei due venga ad allenare il Napoli così avrò un motivo in più per tifare azzurro”.

Fabrizio Corsi ha proseguito la sua disamina: “Quando ho stravinto il campionato di B ci siamo fatti portare su una strada sbagliata, ho sbagliato a cedere Donnarumma ad esempio. Abbiamo lasciato la A con gli applausi dei tifosi dell’Inter. Abbiamo sbagliato a cedere Caputo“.