Roma, paura per l’ex Righetti: ricoverato al Sant’Andrea

Roma, paura per l’ex Ubaldo Righetti, colpito da infarto e ricoverato all’ospedale Sant’Andrea in terapia intensiva

Tanta paura per Ubaldo Righetti. Ex difensore della Roma dal 1981 al 1987, campione d'Italia con i giallorossi nella stagione 1982-83, Righetti è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea della capitale. Il 58enne ha subito un infarto mentre stava giocando a padel in un centro sportivo nella zona nord della capitale.

Dopo un primo malore mentre stava facendo attività sportiva, l’ex difensore ha subito anche un secondo infarto in ospedale. Si trova ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono seguite costantemente. Tanti i messaggi di solidarietà e di incoraggiamento sui social, soprattutto da parte dei tifosi romanisti, che sono rimasti molto legati a Righetti, attualmente presenza fissa a Roma Tv.