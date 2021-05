L’annuncio di Jose Mourinho sulla panchina della Roma ha mosso la stampa di tutto il mondo: ecco le reazioni dei principali quotidiani esteri

La Roma ha sorpreso tutto e tutti. Nessuno si aspettava potesse arrivare un annuncio del genere e, invece, la società targata Friedkin ha proclamato Mourinho – a sole due settimane di distanza dall’esonero con il Tottenham – nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Un colpo clamoroso per i giallorossi, considerando il valore elevatissimo del – non a caso – ‘Special One’ e il ricordo indelebile che ha lasciato nel nostro Paese sulla panchina dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il nuovo acquisto della Roma non poteva passare inosservato anche all’estero, con i principali quotidiani sportivi nazionali che hanno subito riportato la grande notizia. A cominciare da ‘L’Equipe’, che titola così il ritorno in Italia del portoghese: “Mourinho si riprende a Roma”. Il quotidiano spagnolo ‘As’, invece, ha voluto sottolineare lo shock di questa notizia: “Bomba! Mourinho alla Roma”. Annuncio ripreso, poi, anche dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, ricordando anche l’addio di Fonseca: “UFFICIALE: Mourinho sostituisce Fonseca alla Roma”. Infine, il titolo più originale lo forniscono gli inglesi del ‘Sun’: “Mourinho nominato boss della Roma dalla prossima stagione”.

Emanuele Tavano