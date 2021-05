Dalla Spagna arrivano notizie contrastanti su Lucas Vazquez: mentre ieri si parlava di Milan in pole, oggi pare vicino al rinnovo col Real

Giallo Lucas Vazquez. Il polivalente calciatore è in scadenza di contratto nel giugno prossimo col Real Madrid e, nella giornata di ieri, si è parlato con insistenza di un possibile approdo al Milan, club ritenuto in pole position per accaparrarsi le prestazioni del calciatore. Adesso, invece, arrivano notizie di senso completamente opposto. Infatti, il giornalista Eduardo Inda, ai microfoni di ‘El Chiringuito’, ha parlato di accordo vicinissimo tra l’entourage del 29enne prodotto del vivaio castigliano e la società presieduta da Florentino Perez. “Dissi tempo fa che il club non avrebbe voluto prolungare, ma era prima del suo exploit. Vazquez è una persona esemplare, molto apprezzato da Zidane. E adesso starebbe per accettare l’offerta del Real Madrid: il giocatore ha disputato una stagione eccezionale e i dirigenti faranno uno sforzo ragionevole”. Vedremo come andrà a finire la questione, col Milan spettatore interessato della vicenda.