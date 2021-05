Calciomercato Milan, niente Atletico | Vazquez vuole i rossoneri

Dalla Spagna rivelano come Lucas Vazquez abbia rifiutato la corte dell’Atletico: in caso di addio al Real Madrid, vorrebbe solo il Milan









I rossoneri sono impelagati nella lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League: cinque squadre in pochissimi punti e solo tre slot disponibili. L’ultimo turno di campionato ha sancito il controsorpasso del Milan ai danni del Napoli, ma domenica c’è la grande sfida contro la Juventus. Da questo finale di stagione, ed il relativo accesso o meno alla prossima Champions, passa anche il mercato estivo del club meneghino. Senza gli introiti della massima competizione europea, difficilmente Maldini e Massara potranno operare con serenità sul mercato per rinforzare la squadra. Attenzione, quindi, ai parametri zero: uno di questi, peraltro, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid, come riportano con insistenza dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Vazquez rifiuta l’Atletico | I rossoneri sono la prima scelta

Non è solamente il Milan ad essere alle prese con le scadenze dei contratti dei propri giocatori. Al termine della stagione, infatti, anche Lucas Vazquez andrà in scadenza con il Real Madrid e le trattative per il rinnovo starebbero vivendo una fase di stallo. Secondo quanto riportato da ‘AS’, l’esterno spagnolo avrebbe già rifiutato la corte dell’Atletico Madrid: in caso di mancato rinnovo con le ‘Merengues’, i rossoneri sarebbero la sua prima scelta. Lucas Vazquez, anche per la sua disponibilità a giocare come esterno basso, sta trovando spazio nell’undici di Zidane e sta vivendo da protagonista il cammino europeo delle ‘Merengues’.

Vazquez non è l’unico giocatore del Real ad avere delle difficoltà per il rinnovo del contratto. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, anche Nacho non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con scadenza il 30 giugno 2022 e sarebbe entrato nell’orbita di Inter e Juventus. La Milano rossonera, invece, sembra essere l’opzione più gradita da Lucas Vazquez. In ogni caso, la Serie A riesce ad essere intrigante per diversi giocatori del campionato spagnolo.